KATKEND RAAMATUST Kiindumussuhted käivituvad juba enne, kui õpime rääkima

Kui mu tütar oli pisike, ei teadnud ma midagi kiindumusteooriast ega mustritest. Mul ei olnud aimugi, et minu emotsioonid võisid olla seotud sideme või turvatundega, mida ma temavanusena tundsin või siis ei tundnud - et mu enda kiindumussuhtest saadud haavad mõjutavad seda, kuidas ma talle emaks olen. Kiindumushaavad on jäljed, mida me endas kanname ja mis on seotud sellega, kuidas meil võib olla raskusi sidemete loomisega või kuidas meie vajadused ei olnud suhetes peamiste hoolitsejatega rahuldatud.

Kiindumussuhted käivituvad juba enne, kui me rääkima õpime ja need elavad meie implitsiitses ehk kaudses mälus. See, kuidas meie eest hoolitsejad lahendasid katkestusi ja neid parandasid, elab meie keha sees. Kiindumusstiilidel on märkimisväärne mõju sellele, kuidas me oma elu vältel suhteid loome ja mõtestame - kui teadvustate ja uurite oma kiindumusstiili, võite saada uusi teadmisi oma suhtedünaamika kohta. Samuti saate parandada kiindumushaavu olevikus, täiskasvanuna. See paranemisprotsess seisneb osaliselt lapseea mustrite teadvustamises ja nende aktsepteerimises siis, kui need mustrid suurte tunnetega taas pinnale tõusevad, aga ka selles, et me õpime nendest konkreetsetest tunnetest ja aistingutest teeskluseta rääkima.