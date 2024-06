Väike ja mõnus noorteromaan, mis lisab elule särtsu

Seesugused raamatud viivad lugeja lapsepõlve. Kas tagasi enda omasse või edasi kellegi teise omasse, on raske öelda. Kui oma lapsepõlves justkui ulmelisel ajarännul uue nurga alt ringi vaatad, – olgu see või hetkeline tundevirvendus – on juba hästi. Aga kui sõnad seavad sissevaate iseoma laste või lastelaste mõnesse võimalikku maailma, siis on veel palju ägedam. Toimiv lasteraamat on igasuguse lugemis- ja kogemiskogemuse alusmüür. Tostap tasub ikka ja jälle vanade vägevate juurde tagasi pöörduda, aga tuttavaks saada ka uute äkilistega ning võimalusel noid sihtrühmale edasi soovitada. Lühikeste inimeste võimekus maailma asju mõista ja mõtestada on hämmastav, eriti just õrnas eas, enne pikemateks inimesteks kasvamist. Seda ajaakent tuleb targasti tarvitada. Ekraanide maailmas on põnevust palju, ent seda hoolsamini on vaja vaadata, et mingit jama raamatu kujul ette ei anna. Muidu on eluaegne tõrge ja pooled rajad kohe rämpsu täis. Kinni. Lahti lükata on kordades raskem kui avali jätta jo algul.