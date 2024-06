LUGEMISSOOVITUS Värvikas valik ulmelugusid, milles on jonnakat ja agressiivset lootust

Hulk aega olen mõelnud, miks küll kubiseb kirjandus, filmindus, kultuuriline väli seitset seltsi düstoopiatest, ent ühtki usutavat utoopiat ei ole ammu kohanud. Kas usk paremasse tulevikku on oleviku pidevalt paranedes mõttetuks muutunud, argised hädad varjutanud rahupõlverahva ohutaju või on siin ikka sama vana knihv, et mõnusa eluga harjunud põlvkonnad tahavad fantaasiates aina koledamaid koledusi kätte saada? Jumala pärast mitte päris elus. Kuni jõledused ise õuele sõidavad ja unise heaoluleja oma mängu kaasavad. See mäng ei ole kena.

Väga hea mõte, et kaanel eesnimedeta esinev tandem Kalmsten ja Kääramees võttis ette mitte just utoopialise projekti: tellida rohkem ja vähem tuntud kodumaistelt ulmekirjanikelt lugusid, milles oleks lootust sees. Siin ei ole ilutulevikke, ent vaade edasisele on igal pool sees. Üksteist lugu, kaksteist autorit. Kaanel on nimetet vaid seitse, aga loen sisukorrast (mis vana tava järgi on raamatu lõpus, mitte alguses) kõik üles: Häli Kivisild, Miikael Jekimov, Kristjan Sander, Artur Räpp, Maarja Kruusmets, Meelis Friedenthal, Lüüli Suuk, Veiko Belials, Kristi Reisel, Triinu Meres, Laura Loolaid, Manfred Kalmsten. Nagu näha, leidub kirjandusse kinnistunud autoreid ja loomeraja hakul olijaid, on neid, kes tänase eesti ulme juures sünnist saati olnud ja teisi, kelle sündi ja sünnitamisi alles oodatakse. Väga värvikas valik ja ei valmistanud pettumust ükski lugu, pigem panivad ajuti edasi mõtlema, et kas ja kui, siis mida saanuks paremini teha, ehk võiks mõnest mõttest suurematki sündida.