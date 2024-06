Elus olemisel on tohutu, hiiglasuur, täiesti hindamatu potentsiaal!

Üks hetk pidevast, millegipärast üldse-mitte-lõppevast päevade pikkusest maavärinast (sellest kuulsast 2011. aasta Fukushima-tuumajaamaõnnetuse maavärinast) ja kurgu taga tagumas teadmine, et isa on kaugel Eestis suremas.

Raamatu alguses on Maarja vaid 19aastane ja enam-vähem juhuse tõttu satub ja satub… Eks endal on muidugi julgust ka, sest stipendiumist jäi ta ilma, aga otsustas minna ikka ja sattus niimoodi illegaalsele tööotsale, kinnisvara-agendiks, elades nädalavahetustel lõbutüdrukute regioonis, büroo poolt talle üüritud korteris. Argipäevadel aga oli ta tavaline jaapani keele ja kultuuri tudeng ülikoolis, oma sõpradega ja sattumisi ellu tulnud Vene kultuuriklubis.

Mulle meeldib see siiras, veidi jultunud ja isegi edeva noore tüdruku eluhoiak, mis vahepeal eneseirooniaks - ja kindlasti enesearenguks - muutub. «Ta oskab kirjutada,» ütles ta isa Andry Ervald kunagi meie kirjastusele oma tütart Maarjat soovitades, ja ma olen Andryga nõus. Ja «ta on natuke emo», kirjutas Andry. Jah, on küll. Hinges kraabib vahel, isegi ei tea, miks… Niisugused «emode» hetked on selles raamatus olemas, ja need on eriti tunda enne seda kurja kevadet 2011.