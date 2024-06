JÄRJEJUTT Lugu süngest saladusest, mille paljastumine toob kaasa laastavad tagajärjed

Sentarō tunneb, et on elus läbi kukkunud. Ta on kriminaalkorras karistatud ja alkoholiga liigagi lähedane sõber. Mehe kunagisest kirjanikuks saamise unistusest on alles üksnes kauge ja tuhm mälestus. Pisikeses kondiitritöökojas, kus Sentarō töötab, on päevad üksluised ning aja möödumist tähistab vaid aknast paistvate kirsipuude õide puhkemine ja taas närbumine.