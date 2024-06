«Asi on selles, et leitud on surnukeha. Magamisriietes naise surnukeha»

Kahe naise mõrvamine keskajahõngulises Walsinghami linnakeses viib kohtuarheoloog Ruth Galloway lahendama järjekordset mõrvalugu.

Kui Ruthi druiidist sõber Cathbad näeb kohalikul kalmistul õhtupimeduses seismas üht imekaunist valges kleidis ja sinises mantlis naist, on ta veendunud, et talle on end ilmutanud neitsi Maarja. Järgmisel päeval leitakse aga seesama naine tapetuna. Lisaks ilmub välja Ruthi ammune ülikoolikaaslane Hilary, kellest Ruthi üllatuseks on saanud anglikaani preester. Hilary on hiljaaegu tundmatult saatjalt saanud mitu ähvarduskirja, milles viidatakse ka nutvale sinises rüüs naisele. Kas need kirjad ja kauni naise surm võivad olla seotud?

Kui üks Hilary kolleegidest vahetult enne iga-aastaseid suure reede pidustusi tapetakse, peavad Ruth, Cathbad ja peainspektor Nelson jõud ühendama, et mõrvar tabada.

Loe raamatust katkendit!

Elly Griffiths, «Naine sinises». Foto: Raamat

Pelgupaik on uhke Victoria-aegne hoone, mis sobiks paremini mõnda tahmasesse kesklinna kui Norfolki loodusesse. Ehkki selle karmi ilmet mahendavad puud ja lauged künkad, näeb see välja pigem nagu raekoda või raudteejaam, mis on end sinna keset väljasid sättinud.

Cloughile avaldab see aga muljet. «Vaata, milline koht. See on nagu mingi härrastemaja.»

«Rohkem näeb küll välja nagu vangla,» nendib Tim.

Nad on peatunud elektroonilise värava ees, aga enne kui Tim jõuab uksetelefoniga rääkima hakata, läheb värav hääletult lahti.

«Vangla jaoks pole niisugune turvasüsteem eriti hea,» tõdeb Clough.