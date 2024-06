Miks James Bond ei sallinud biitleid?

The Beatles on suurim bänd popmuusika ajaloos ja James Bond on kõigi aegade edukaim filmitegelane. Nad muutsid muusika- ja filmitööstust täielikult. John Higgsi raamat «Armasta ja lase surra» on ainulaadne sissevaade kahe briti kultuuri titaani seostele, mis on palju tugevamad, kui me oskasime ette kujutada.