«Miks sa ei maga, Nadia? Miks su silmad lahti on?»

Mu kõht korises. Olin tol päeval joonud ainult natuke riisivett, aga ma polnud nälja pärast ärkvel. Olin mitu päeva ühe küsimuse kallal pead vaevanud ja otsustasin nüüd härjal sarvist haarata. Aeg oli hakata otsustama. Mul tõusis klomp kurku, kui ma lõpuks ütlesin:

«Pean sinuga rääkima.»

Ema taipas, et asi on piisavalt tähtis, et seda varahommikul arutada. Ta ajas end kohmakalt püsti ja ohkas. Ta heitis pilgu ümberringi ja nägi, et palat on vaikne. Saime ükskord ometi rääkida, ilma et keegi oleks oma nina meie asjadesse toppinud.

«Ema, me ei saa niimoodi ilma rahata elada. Mehele minna ma ei saa, sest nende põletustega, mis mu kehal on, pole ma kopikatki väärt ... Zelmaid ei ole ja isa ei suuda midagi ette võtta. Nii et mul ei jää muud üle kui tööle minna.»

«Aga kulla tütar, sa oled alles laps! Ja kas sa siis ei kuulnud, et talibid käsivad meil kodus püsida? Kuidas sa töötada kavatsed?»

«Pean tegema näo, et olen poiss.» Ema jäi hetkeks tummaks. Siis ütles ta otsustavalt: «Ei.»