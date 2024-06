Eesti keeles ilmus Peter Zeihani raamat globaliseerumise kokkukukkumisest

Viimaste põlvkondade jooksul on kõik muutunud kiiremaks, paremaks ja odavamaks. Peaaegu kõik, mida võiks soovida, jõuab kohale päevade – isegi tundide – jooksul pärast otsuse langemist.

Seda võimaldas Ameerika. Globaalsed tarneahelad püsivad ainult USA mereväe kaitse all. Rahvusvaheliste energia- ja finantsturgude alus on Ameerika dollar. Ameerika tarbijate rahuldamiseks loodi uuenduslikud tööstusharud. Ameerika julgeolekupoliitika sundis sõdivaid riike relvi maha panema. Miljardeid inimesi toideti ja koolitati, sest Ameerika juhitud kaubandussüsteem levis üle maailma. See kõik oli kunstlik ja ajutine ja saab peagi otsa. Ameerika on kaotanud selle jätkamise vastu huvi.

Geopoliitiline strateeg Peter Zeihan (1973) kaardistab järgmist maailma. Seal ei jää riikidel või piirkondadel muud üle, kui toota, kasvatada toitu, varustada ennast energiaga, võidelda oma võitlusi ise, elanikkond samas kahanev ja vananev. Riikide loetelu, kus see toimiks, on väiksem, kui arvate. Seega muutub kõik – alates sellest, kuidas me toodame, toitu kasvatame, tulesid põlemas hoiame, transpordime, reisime. Autor viib lugejad valgustavale (ja natuke hirmutavale) teekonnale, mis on mõtteselge, vaimukas ja talle omaselt läbinägelik.

Geopoliitiline strateeg Peter Zeihan on ülemaailmne energia-, demograafia- ja julgeolekuekspert. Tema sulest on ilmunud raamatud «The Accidental Superpower», «The Absent Superpower», «Disunited Nations» ja käesolev «Maailma lõpp on alles algus» («The End of the World is Just the Beginning»).

«Maailm, mille lõpust räägib Peter Zeihan, on senine, USA domineerimisega tagatud üleilmne geomajanduspoliitiline elukorraldus, kommenteerib semiootik Mihkel Kunnus. «Zeihan näeb kuldse ajastuna kolme aastakümmet, mis üldjoontes jäid Berliini müüri langemise ja koroonapandeemia vahele. Rahvusvaheline kaubandus lõi erakordselt õitsele, suured inimmassid rabelesid välja kirjeldamatust viletsusest. See külluse ja rahu aeg loojub praegu kiirenevas tempos, sest suured sõjajärgsed põlvkonnad ei saanud kuigi palju lapsi ning on ise tööturult lahkumas. Demograafia on saatus. Aga ka energia, väetised, tööstustooraine, geograafilised tingimused, põllumajandus ja toidutootmine, kaubavood ja tarneahelad. Peter Zeihani raamat aitab väga palju aega säästa neil, kes üritavad mõista, kuhu suundub erinevate regioonide elukorraldus. Raamat tugineb tohutule hulgale andmetele, mida ei saa filosoofilises vandlitornis välja mõelda. Kultuurisõdalasele seda raamatut vaja pole, sest abielu defineerimisel ja sugude loendamisel liigsed teadmised pigem segavad. Kes aga tahab teada, millises raamistikus rullub lahti tulevik, sellele on andmed vältimatud. «Maailmalõpp on alles algus» on silmiavav teos. Oleme ajaloohetkes, kus tulevik on tõesti kõike muud kui minevik väikeste muudatustega.»