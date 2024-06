Muhekrimi, kohati liiga magus žanr

Muidugi on huvitav lugeda euroametnikest, kes Prantsusmaa väikelinna turumüüjaid kimbutavad ja kuidas viimased neil salakavalalt rehve läbi torgivad. On huvitav lugeda pagulaste teemast, see on ilmselt iga Euroopa väikelinna mure: kuidas viimase kahe põlvkonna uustulnukaid enese sisse sulatada. Muidugi on huvitav jälgida, mismoodi mõni juhtum võib pisikese meediatuulekese tõttu suureks skandaaliks muutuda. Ja kuidas linnapea peab «munade peal kõndima» ehk milline on kohalik ja üleriiklik poliitika köögipoolelt vaadates. Ning meie peategelane politseinik Bruno on nägus, et mitte öelda ideaalne poissmees, kellel seljataga põnev Balkani-sõja periood ja kes nüüd end Dordogne’is on omaks teinud. Kõike ta jõuab. Isegi kanu tagaaias pidada. Muidugi on mitu naist temast huvitatud ja vahepeal toimuvad seksikad, higist tilkuvad tennisemängud mägedevaatega basseini veeres, siis vastastikkused külaskäigud ja romantilised-kulinaarsed kohtumisõhtud. Huumoritki on, näiteks kohalikus turismikeskuses lüüakse igal täistunnil Marie Antoinette’i pea maha ja kaks korda päevas põletatakse Jeanne d’Arci. Ka seksimängud ja narkootikumid on omal kohal, seda parasjagu leebelt, hubaselt. Ei puudu isegi Euroopa tsivilisatsiooni kõige vanem koobasmaal ja erak, kes seal koopa sissepääsu juures elab... Natuke on vürtsiks teise maailmasõja taaka, ahjaa, mõrvatule oli rinnale lõigatud haakrist.