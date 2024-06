Menukirjanik Lucy Foley soovitab põnevaid krimiromaane, mida on raske käest panna

Foley, kelle üheks lemmikautoriks ja inspiratsiooniallikaks on Agatha Christie, loeb ja soovitab aga ka kaasaegseid Briti naiskirjanikke, kellest paljude raamatuid on võimalik ka eesti lugejatel nautida. Nii on tema lemmikute seas näiteks Lisa Jewell, kelle raamatutest on eesti keeles ilmunud «Ja siis oli ta läinud», «Ülakorruse pere», «Nähtamatu tüdruk», «Tol ööl, kui ta kadus», «Pere riismed» ja «Miski sellest pole tõsi» (kõik kirjastuses Eesti Raamat).