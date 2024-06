Jumalaks ei sünnita, jumalaid tehakse

Middren. Jumalad sünnivad inimeste ihadest ning koguvad jõudu nende poole kummardamisest alates lihtsatest palvetest tohutute ohvriandideni. Kuningal on isiklik põhjus kõigevägevamaid vihata, mistõttu ta kuulutab kõik nendega seonduva ebaseaduslikuks ning maksab palgamõrtsukatele, et nood umbrohuna siin-seal tärkavaid jumalusi notiks. Kissen naudib oma tööd väga, kuni talt palub abi tüdruk, kes on mingil moel seotud valgete valede jumalaga. Naine ei saa sarvilist olendit maha lüüa, sest valitseb oht, et plika annaks samuti otsad. Vastused võivad peituda üksnes linnas, kust võib endiselt jumalaid leida, linnas, kust sõda alguse sai, Blenradenis. Sinna on kuningalt saadud salaülesandega teel ka Elogast, kannapöörde teinud rüütel, kes pärast sõda mõõga leivalabida vastu vahetas.