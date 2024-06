UUTMOODI KULTUURILAKS Põneviku kombel kirjutatud bändiraamat, mis lugejat tudule ei lase

Hullupööra hea pilguheit meieaegse maailma kujunemisesse. Mis toimus siis, kui justkui teise ilmasõja võitnud Briti impeerium ära lagunes ja andis maailmale hoopis uutmoodi kultuurilaksu? Alati saab leida mingi vaatevinkli, mis näitab kõike olnut, olevat ja tulevat terake teistmoodi. Vaadata me vanemate ja vanavanemate pärisesse. Kiigata mineva aastatuhande päramise poolsajandi kultuurilist kulgu läbi biitlite ja James Bondi prisma on humoorikas ja huvitav. Isegi intrigeeriv. Ning kuigi ma ei ole paljuski ühel meelel autori lähenemisviisiga, mis muudkui võrreldab omaaegseid väärtushinnanguid tänaste, küllap paljuski ajutistega (las tulevik näitab), ei saa jätta tunnistamata raamatu põhjalikkust ja iseäralikku võlu. Olen valmis möönma, et kirjastaja võib paluda autoril muuta sõnumit tänapäeva inimestele söödavamaks. Lugejana eelistaksin uskuda lugejaskonna võimekusse ise omi hinnanguid anda. Me ju teame, et eri aegadel on suhtumised, teadmised, võimalused eri kateldest keedetud, seda toonase supi teistsugusust kõrvutades meie köögi leemega ei pea kogu aeg rõhutama. Või peab? Võib-olla tulebki. Noorem isik ei pruugi ehk muidu mõista. Ent äkki peame noort rumalaks? Keeruline. Ja kui palju meie sajandil sündinud tüüp üldse The Beatles’ist või James Bondist teab? Siit saab ta teavet päris põhjalikult ja edasi arvata/kuulata/vaadata võib juba ise. Et kas ja kuidas tema enese igapäine meeleilm tost ajast, noist tegijaist võrsunud on.