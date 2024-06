UUS KRIMISARI «Veel üks mees on oma tüdruksõbralt ilma asjata elu võtnud. Maailm on katki»

Louise prunditab huuli oma üksinduses. Ta on pikka aega kadestanud oma õde tema vabaduse pärast. Et tal on millal iganes aega lõuale minna, sest tal on oma äri. Mitte et ta ei töötaks, töötab küll. Aga Louise on kogu oma karjääri ajal piirdunud lõunavõileibade ja salatitega arvuti ees, koosolekutel ja telefonikõnesid pidades. Tal ei ole kunagi olnud aega istuda kaks tundi lõunalauas mõne pereliikme või sõbraga. Linal on.