Kui tahame raamatut lugedes kogeda ehedat põhjanaabrit, tuleb põnevike poolele vaadata

Antti Tuomainen on oma kolme maakeeles ilmunud lustipargikrimivikuga meil jo mõnevõrra tuntud. Esinemaski käinud. Ilkka Remes on eesti lugejale suuresti avastamata. Aga A. M. Ollikainen võiks saada lugevale rahvale sama omaseks nagu J. P. Peltonen (maailma parimate pussnugade valmistaja) väitsasõpradele või M. A. Numminen vana hea soomerocki austajatele. Kirjanikest abielupaar valmistab siin ja praegu toimivaid lugusid, mis täiesti ehedalt me oma aja Soomet kirjeldavad. Ma ei viitsi lugudest ja lahendustest väga lobiseda, vaatan pigem maailma, kuhu kirjanik mind viib. Ja Ollikainen viib mu Soome küll. See maailm ei pruugi mulle igas aspektis meeldida, ent see on meie hea naabri maailm ning meil tuleb teda tunda. Et õppida rohkem armastama.