Olesija Saue: kõige inspireerivamad lood on need, mida jagab keegi, kes on meist vaid paar sammu eespool

Olesija tõi välja, et kui sa saad teada, aktsepteerid ja jagad teistega seda, kes sa päriselt oled, annab see sulle sisemise jõu ja motivatsiooni edu saavutamiseks ning õigete inimeste ligi tõmbamiseks. See on Olesija sõnul ainus tõeliselt ainulaadne konkurentsieelis, mida keegi ei saa kopeerida. «Mida selgem on sinu jaoks, kes sa oled ja kelleks sa tahad saada, mida rohkem sa aktsepteerid ja jagad oma unikaalsust maailmaga, seda rohkem tulevad sinu inimesed ja võimalused sinu juurde just sinu pärast. See on müümine ilma müümiseta. See on tugeva brändi jõud. Ära oota õiget hetke vaid võta aega nüüd, et avastada, mis teeb sinust sind, mis paneb su südame laulma ja silmad särama.»

Naine soovitas kõnes järgida oma kirge ja jagada seda maailmaga, sest pole midagi nakkavamat ja inspireerivamat kui kirglik inimene, kellel on ka piisavalt suur miks. Ta andis ta nõu investeerida iseendasse, oma brändi ja oma suhetesse teistega – need on kaks kõige olulisemat investeeringut, millel on kõrgeim võimalik ROI. «Veendu, et püüdled edu poole enda tingimustel, sest see on ainus edu, mis teeb sind ka õnnelikuks. Kuid ära oota, kuni jõuad tippu, et oma kangelasteekonda jagada – alusta kohe. Kõige inspireerivamad lood ei ole need, mida jutustatakse olles tipus, vaid need, mida jagab keegi, kes on meist vaid paar sammu eespool,» rääkis ta ja lisas, et ära proovi kopeerida kellegi teise edutehnikaid ja ära püüa olla täiuslik – ole päris, ole sina.