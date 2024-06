Miks kirjutada maalapist, mis on vaid pool ruutkilomeetrit ja kus elab vähem kui 2000 inimest?

Olin ise teksti toimetaja, elasin kaasa Mika võluvatele, vahel päris naljakatele metafooridele (ta kirjutab ju keeles, mis pole ta emakeel, ja nii sünnib sõnade ja väljendite tasandil omamoodi loome). Mäletan, kuidas tegin seda toimetamistööd USA-s külas olles. Tuppa astus ameeriklane, papa John, ja küsis, mida ma seekord toimetan. Kui ütlesin, et ühest linnaosast tuleb raamat, uuris ta, et mis linnaosast. Ah et Tartust? «Huvitav, mina ei märganudki Tartus seda linnaosa,» imestas ta. Tõesti, me olime unustanud papa Johni Supilinna viia. See on ju päris pisuke maalapike! «Kui palju inimesi seal elab?» uuris papa John edasi. Vaatasin, Vikipeedia andmetel on Supilinn pool ruutkilomeetrit ja vähem kui 2000 inimest. Päris naljakas oli sellises kontekstis, suure New Yorgi äärelinnas, selgitada papa Johnile, et vaat sellisest tillukesest, pisikese küla suurusest linnaosast tuleb raamat ja me usume, et seda on lugejatele vaja.