Epp Petrone: kuidas mind tabas muinasjutulugemise sõltuvus

Nii et jah, igasuguseid sõltuvusi on elus olemas ja üks neist on muinasjutulugemise sõltuvus.

Aga toonane muinasjutusõltuvus vajas toiduks just lühikesi ja kõige maitsvamad olid ikka need, mille alguseridadest ei saa aimu, missugune puänt tuleb. Lühikeste muinasjuttude juures on eriti oluline see, et mida see lugu veel räägib oma pealispinna all. Miks see lugu oma lugu räägib?