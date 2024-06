Ilmus eesti ulme esinduskogu «Kübeke elutervet vihkamist»

«Tähelepanu vääriv on nii sünksusest positiivsuseni varieeruv tonaalsus, mõtestatus, pingestatus ja eripalgelisus. Ehk siis siin sees on just see, mida eesti ulmekirjanikud suudavad, ja seda ei ole üldse mitte vähe. Vastupidi!» ütles kirjanik Manfred Kalmsten ise vastilmunud kogumiku iseloomustuseks.