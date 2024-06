NÄDALA RAAMAT Võimas teos selgitab, mida on bioloogial meile õpetada vägivalla ja empaatia kohta

Miks me teeme seda, mida me teeme? See raamat on üks säravamaid inimkäitumise käsitlusi, mida eales on koostatud. Neuroteadlane ja primatoloog Robert M. Sapolsky heidab oma valdkondadeüleses teoses valgust inimeste tegude varjuküljele, käsitledes keerulisi teemasid nagu jõuguvaim ja ksenofoobia, hierarhia ja võistlemine, sõda ja rahu.