EESTI SUVITUSROMAAN «Mida, su ema küsib sinu käest raha vä? Tavaliselt vanemad ikka toetavad ise lapsi!»

Noor kolme lapse ema Miia sõidab lugemislaagrisse nädalaks puhkama. Idüllilises maakohas asuvat laagrit peavad kaks õde. Laager on korraldajate sõnul mõeldud selleks, et seal saaks segamatult raamatuid lugeda, uusi sõpru leida ja osaleda toredates ühistegevustes. Laagrisse tuleb kokku kümme inimest: on noori, on vanu, on naisi, on mehi. Ja kass Albert, keda tema peremees jalutab rihma otsas. Kõiki neid lugemine väga ei huvitagi.

Ka Miia ja Joel said lõpuks ometi mahti natukegi lugeda. Miia mõtles, et sellise tempoga ei jõua ta laagris küll ühtegi raamatut loetud, rääkimata viiest, mille ta kaasa oli tarinud. Veelgi enam, ka selle ühe lugemine ei tahtnud edeneda. Mõtted olid laiali, liiga palju oli juhtunud, liiga palju oli, mida jälgida ja meeles pidada. Lisaks muretses ta laste pärast. Hommikul, kui ta Raivole oli helistanud, tundus küll kõik korras olevat, aga eemalt kuulis ta Leelo nuttu – tüdruk oli just liivakasti äärel komistanud ja põlve ära löönud. Miia oleks tahtnud ise last lohutama tormata, aga kahjuks on ta neist peaaegu saja kilomeetri kaugusel. Samas sai ta rääkida ka Mirteliga ja tüdruk kinnitas, et neil on isa ja vanaema seltsis tore, kõik on hästi, nad olid juba kaks korda ujumas käinud ja lähevad võib-olla õhtul veel. Ja vanaema oli neile taskuraha andnud ja nad said süüa hästi-hästi palju maasikaid, mida nad ise peenardelt korjasid. See kõik kõlas armsalt ja kenasti. Ainult et küsimuse peale, kas nad on ainult vanaema-vanaisaga koos või teevad ikka isa seltsis ka midagi, ei osanud Mirtel vastata muud, kui et isal on palju tegemist. Aga et võib-olla viib ta neid kõiki homme loomaaeda. Vähemalt mingi suhtlus ja tegevus lastega siis järelikult ikka toimus, kuigi Miia ei saanud aru, mis suurt tegemist mehel puhkuse ajal nii kangesti saab olla. Kas mõni uus silmarõõm, kellega ta aega veedab? Õigupoolest ei olnud see ju enam tema asi – või samas, ehk siiski oli, vähemalt seni, kuni lapsed oma isa juures on.