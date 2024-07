Uue lasteraamatu tegevus toimub Eesti kõige salapärasemas linnas Sillamäel

«Suur suveseiklus Sillamäel» on tunnustatud lastekirjaniku Helen Käiti põnev lasteraamat 6–12 aastastele lugejatele, mis on Eesti esimene lasteraamat Sillamäest, võibolla esimene ka Ida-Virumaast! Selle illustreeris Sirly Oder. Autoreid inspireerisid saladuseloori mässitud Sillamäe linna ja samas kohas varem asunud Sillamäe ja Kannuka külade suvituslood.

Sillamäest on Eestis romaane ja luuletusi ilmunud üllatavalt vähe, ehkki selle suvituslinna ajalugu on pikk. Tuntuim on ilmselt Gustav Suitsu «Sillamäe motiiv», mille luuletaja pärast 1930. aastal Sillamäel veedetud väga inspireerivat suvepuhkust kirjutas ja Andrei Hvostovi «Sillamäe passioon» (2011).