OLULINE SAMM KIRJANDUSMAASTIKUL Pimedate audioraamatud saavad kõigile kättesaadavaks

«Audioraamatute turg on kogu Euroopas kiires kasvus. Eestis veel täpne statistika puudub, kuid Soome Kirjastuste Liidu andmetel kasvas digiraamatute ilmumiste arv aastatel 2018 kuni 2022 lausa 2,7 korda, seda peamiselt audioraamatute arvelt. Paljud kirjastajad mõistavad, et audioraamatud on kirjastuste tulevik. Kuna audioraamatute tootmine on võrdlemisi kallis, siis koostöö Rahvusraamatukoguga on tänu juba olemasolevatele teostele avatud paljude kirjastajate jaoks ukse audioraamatute maailma märksa kiiremini,» kommenteeris Eesti Digiraamatute Keskuse audioraamatute projektijuht Tiina Üürike.