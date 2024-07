SUVELUGEMINE Krista Kaer soovitab 10 raamatut, mis annavad pikaks ajaks mõtlemisainet

See on igati sobilik raamat juhuks, kui isegi keset suve tuju morniks peaks kiskuma. Tegu on küll triloogia kolmanda raamatuga ja triloogiast on juba midagi hoopis pikemat saanud, aga esimesed raamatud peaksid olema ka kenasti kättesaadavad. Öeldakse, et C.K. McDonnell on kirjanik, kes praegu kõige enam Terry Pratchettit meenutab. Ja meenutab just oma vaimukuse, ootamatute ütlemiste ja mõnusa huumoriga. Ja põnev on ka. Lugu jutustab ühest Manchesteri ajalehest, mille nimi on Kummalised Sõnumid ja mis kajastab kõike ebatavalist, vandenõuteooriatest Loch Nessi koletise armueluni. Üsna loogiliselt toimuvad kummalised asjad ka toimetuses endas ning sinna juhuslikult tööle sattunud täiesti tavaline inimene Hannah peab oma mõtlemise sootuks ümber seadistama, et selle kõigega toime tulla.