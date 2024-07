«Ehk on keegi, kes paneb mind ennast muutma. Keegi, kellega kooselu ei tunduks nagu puuris olemine»

Albert ajas end püsti, raputas ja hakkas pika sammuga edasi astuma, niisiis liikusid ka Joel ja Miia taas mööda järvekallast edasi. «Ma ei ole kindel, kas see midagi tähendab, aga jah, olid mõned asjad, mis tõesti ei tundunud loogilised. Ma jätsin meelde, mida rääkis Rihard eile õhtul, kui kõik see juhtus, ja mida ta rääkis täna. Mäletad, nüüd oli ta palju rahulikum ja tema lugu oli ka pisut teistsugune. Eile ta rõhutas, et oli tulnud õhtul õue selleks, et raamatut lugeda. Täna polnud raamatust juttugi, ta ütles, et toas oli palav ja ta tahtis ennast natuke jahutada. See kõlab loogilisemalt, sest õhtul hakkas juba hämarduma, õues polnud lugemiseks valgust. Terrassi peal, jah, saab küll tule panna, aga ma ei tea, mulle jääks sellest väheks. See polegi võib-olla üldse tähtis, lihtsalt jäi kõrvu, et ta seekord raamatut ei maininud, vaid rääkis hoopis palavusest.»