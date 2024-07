Põhjus, miks tasub vanu teoseid uuesti ette võtta

Tootsi-Kiire rivaliteet ja Teele kosimise lugu on muidugi kõigile teada pildikeste rida ja oma tuntud headuses seda kuulsust väärt. «Suve» filmist on aga täielikult välja jäänud Tartu-liinid. Ainult lause «Mida ma pean tegema, et teilt laenu saada, et üleüldse laenu saada?!» on sees. Tegelikult toimub Tartus päris palju. Näiteks Arno Tali liin, tema armumine salapärasesse Virvesse, aga veel enam väike Lesta, kellest on saanud kirjanik ja kes otsib endale kirjastajat. Mulle kui kirjanikule ja kirjastajale oli neid peatükke lugeda ühest küljest huvitav ja teisalt natuke depressiivne: oi jah, mitte midagi pole paremaks läinud. Ilmselt kunagi nõukaajal oli olukord soodsam, aga nüüd on ju samamoodi, et kõige odavam oleks kirjutada lihtsalt iseenda rõõmuks ja raamatut kirjastades võib olla õnnelik, kui ots otsaga kokku tuled ja endale jäävad heal juhul näpud. Luts oli ise ka pidevas rahahädas, sai tagasilükkamiste ja isekirjastamise vitsu tunda, nii et võib öelda, et Lesta loo on ta kirjutanud valusalt autobiograafilist ainest kasutades.