«See on nii ebaõiglane, mina olen temast küll ainult ilusaid pilte üles pannud. Ta tahab mind kahjustada!»

Karjäär on täitnud kogu Louise Collinsi elu; kui aga ootamatult lõpeb ta töö ajakirja juures, mille ta kunagi lõi, otsustab ta liituda oma pururikka isa hotelliimpeeriumiga, mis parajasti on end laiendamas väikestesse turismikohtadesse üle Rootsi. Louise’i aastakümneid noorem õde Lina ei ole elanud sama glamuurset elu. Ta on nende isa kõrvalehüppe vili ega ole kunagi perekonda vastu võetud. Küll aga on ta lõpuks sõbrunenud oma õe Louise’iga. Neid ühendab huvi kõige vastu, mis on salapärane ja seletamatu.

Kui sureb kingsepp, kelle töökoda on Lina delikatessipoe kõrval Stockholmi südalinnas, selgub, et vana mees pidas ka eradetektiivi ametit. Ja uudishimulik Lina ei suuda vastu panna ning uurib veidi naabrist jäänud kliendikaustu. Samal ajal saabub Louise Vätterni järve äärde Vadstenasse uut hotelli avama, kuid linna täidab ärevus, sest hiljaaegu on öiselt maanteelt jäljetult kadunud noor tüdruk Frida. See uudis teeb murelikuks ka Louise’i ja Lina, kes ei pea paljuks oma vana matkaautoga kohale sõita.

***

LINA

