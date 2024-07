Rootsi popstaari Neneh Cherry 6 lemmikraamatut, mis on ka eesti keeles kättesaadavad

Siin on One Grand Books vahendusel valik Neneh lemmikraamatuid, mis on ka eesti keelde tõlgitud ja mis on raamatukogudes saadaval. Head lugemist!

Neneh selgitusel ütleb raamatu pealkiri ära, millest selles juttu on. «Kui üles kasvasin, praktiseerisid mu vanemad mõnda aega Tiibeti budismi. Kui mu (kasu)isa suri, kinkis ema mulle selle raamatu – see on nagu väike universumi võti, mis avab paljud eluküsimused, ilma et oleks kunagi plahvatuslik. Kui mu ema üheksa aastat tagasi suri, oli see tema kingitus minu jaoks hindamatu, juhatades mind läbi hävingu. Aga see raamat ei ole vaid plaaster hingehaavadele. See on raamat kogu eluks,» tõdeb ta ja lisab, et hoiab teost siiani enda lähedal. «Võib-olla hakkan seda edaspidi magades padja all hoidma...»