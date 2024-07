Eesti keeles ilmus ühe põnevama noorema põlvkonna autori romaan

Ja ma korrutan endamisi jah jah jah, ma ütlen jah ma tahan seda. Mitte nagu printsess, mitte selles mõttes, et sellest saab mu elu ilusaim päev, et me supleme tüllivoogudes, millele on tikitud peenesooneliste kroonlehtedega kunstlilled, et on mitmekorruseline pulmatort, tipus väike plastikust pruutpaar – muide mäletad, kuidas te Madiga selle üle naersite, ta ütles, et ta raudselt ei leiakski kuskilt väikest musta peiu ja valge pruudiga paarikest, või kui, siis ehk apartheidijärgsete teavitusorganisatsioonide laovarudest – mitte selles mõttes, et mu ema nutab rõõmust, et meid ootab ees pulmareis, et terve pere on pildi peal koos, isegi pulmatoosti pole, on ainult jah jah jah, ma tahan seda.