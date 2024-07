Sinijärv soovitab: imetabane fotostik, vaat et veel paremad tekstid

Mul on vist vältevaheldusega tera nirusti. Esmalt vaatasin pealkirja ja mõtlin, et mida see «tuga küll tähendada võiks. Siis mõistsin, et hääldasin mõttes mööda. Järelikult tuleb sõnale tähendus leida, hea sõna ei või raisku minna. Ja Viiu Härmi raamat saaks veel ühe tähendusvarjundi. Varjundid ja värelusi jagub siin niikuinii küll ja veel.

See on just täpselt säherdune teos, mäherduse pärast tuleb vähemasti Kultuurkapitali kirjandusauhindades taastada vabaauhind. Ei suuda žanreerida. Imetabane fotostik, vaat et veel paremad tekstid. Aga kuhu neid sõnamisi liigitada? Luuleraamat see pole. Proosaraamat samuti mitte. Mõttepäevik on kuidagi mandunud formaat. Laastustik? Miniatuuria? Ükski ei sobi, ta on tervik just säändsel kujul. Poeesiat on siin rohkem kui suures osas luule kategooriasse liigitatavas materjalis. Mõtlust ja mõtestatust kompaktsel kombel enam kui enamikus esseedes.