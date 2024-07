SUURTEOSE SOOVITUS Raamat, mida võibki jääda lugema

Mu vanaemale meeldis kriminulle lugeda küll, aga ta ei saanud nendega kunagi päriselt hakkama. Ta luges alguse ära ja läks siis kohe lõpu juurde, sest ei mallanud oodata pahalase teadasaamisega. Ja siis nurises, et kuidas nad seal vahepeal nii rumalad on, mõrtsukas on ju see või too. Ma ise püüan alati hoida end lahenduse leiutamisest eemale, nautida muud, et lõpuks jõuda kirjaniku soovitud lehekülgedel ka tema tahetud tulemusse. Kuigi jah, lõpp on see kooruke, kulgemus on va iva.