Kuidas sündis vastuolulise pealkirjaga raamatusari, mida õpetajad lasevad nüüd lastel lugeda

Tagantjärgi analüüsides näen ma mõningaid hetki, kus pealtnäha juhuslikult-intuitiivselt tabasin ära olulise asja.

Epp Petrone, «Minu Ameerika». Foto: Raamat

Oli näiteks kord selle sajandi alguses üks õhtupoolik hämarduvas New Yorgi lähistel Port Jeffersonis, meie toonase korteri akna peal kõõludes, kus vaatasin merepiiri ja tundsin alt hispaania restoranist tulevaid lõhnu. Olin mõni aeg tagasi otsustanud, et kirjutan oma USA eluperioodist raamatu, polnud küll veel korralikult peatükkigi selle jaoks kirjutanud, aga juba mitu nädalat mängisin mõttes pealkirjadega. Sildistasin selle otsingu käigus nii iseennast kui ka Ameerikat, ja tol hetkel tabas mind äratundmine: mitte mingeid silte pole vaja, las see olla «Minu Ameerika». See on just see minu perspektiiv, mismoodi mina siin täna asju kogen ja kirjeldan.

Niimoodi sõnastatud raamatunimes oli väge ja omamoodi vastuolu: ühest küljest võis seda tõlgendada väga tagasihoidlikult (see on ju vaid minu vaatenurk, ärge pange pahaks), teisalt aga võis väita, et see on just ääretult pretensioonikas (Ameerika kuulub minule!) Olin selle lihtsa ja julge pealkirjaleiuga nii rahul, et hakkasingi raamatu jaoks märkmeid tegema, peagi hakkasin blogi pidama, tulevase raamatu plaan tagataskus, ja nii see läks...

Epp Petrone, «Minu Ameerika 2». Foto: Raamat