«Mu abikaasa on erakordselt nägus mees. Mina seevastu olen täiesti tavaline ja ilmetu»

Me sõidame harva hommikuti ühe autoga tööle. Tundub paraja raiskamisena minna samast kohast samasse kohta kahe erineva autoga, aga tema jääb alati minust kauemaks kooli ja mina ei taha seal passida. Aga kuna täna on esimene koolipäev, sõidame me koos.

«Läksime,» ütlen. «Ma võtan koolis kohvi.»

Nate noogutab. Ta ei söö kunagi hommikust – tema sõnul tekitab see talle kõhuhädasid.

Mu Jimmy Choode kontsad klõbisevad rahuldustpakkuvalt, kui ma meie kahekordse maja eesuksest välja astun. Maja on väike – me peame jõudma selle eest kahe õpetajapalgaga maksta –, kuid see on uus ja väga mitmes mõttes mu unistuste maja. Meil on kolm magamistuba ja Nate räägib kahe vaba toa lähitulevikus lastega täitmisest, ehkki ma ei saa aru, kuidas me oma praeguse seksigraafikuga selle eesmärgini jõudma peaksime. Lõpetasin rasestumisvastaste tablettide võtmise aasta eest, selleks et näha, mis juhtuma hakkab, ja siiani on vastus «mitte midagi ei juhtu».

Nate võtab oma Honda Accordi juhiistmel istet. Alati, kui me kuskile koos läheme, kasutame tema autot ja tema on alati roolis. See on osa meie sisseharjunud elurütmist. Kolm musi päevas, seks kord kuus ja Nate on alati roolis.

Mul on tohutult vedanud. Mul on ilus kodu, rahuldustpakkuv töö ning heasüdamlik ja meeldivate kommetega ja kirjeldamatult nägus abikaasa. Ja kui Nate pöörab auto teele ja hakkab kooli poole sõitma, suudan ma mõelda vaid sellest, kuidas ma loodan, et mõni veok sööstab stopp-märgi alt läbi, põrutab Hondale otsa ja me mõlemad saame silmapilkselt surma.