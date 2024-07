«See on tema. Sa ju tead mida ta tegi, eks ole? Tema on see, kes...»

Ja ometi vahib viimane kui üks inimene just mind.

Ainus hea asi on see, et ema oli sunnitud minema sõitma ja ei pea nägema neid jõllis pilke ja sosinaid, mis mind saadavad, kui ma, kott õlal, välisukse poole rühin. Ma teadsin sajaga ette, et nii juhtub. Mitte keegi ei mäleta seda, mis juhtus eelmisel aastal. Jajah, muidugi. Mis planeedil mu ema küll elab?

Ma juba tean, mida nad räägivad, niisiis ei peatu ma, et seda kuulata. Hoian võimalikult kiiresti kõndides pead maas ja selga kühmus. Väldin igasugust silmsidet. Kuid sellegipoolest kuulen ma nende sosinaid.

See on tema. See on Addie Severson. Sa ju tead mida ta tegi, eks ole? Tema on see, kes...

Oeh, see on liiga õudne. Ma lihtsalt ei suuda.

Ja siis on see peaaegu tehtud. Ma jõuan ilma vahejuhtumiteta peaaegu koolimajani. Välisukse kooruv punane värv on juba nägemisulatuses ja keegi pole mulle otse näkku midagi kohutavat öelnud. Ja siis näen ma teda.