«Need kingad, need on ju põhimõtteliselt seks, eks ole?»

Nisha Cantor elab ülijõukate maailmakodanike elu kuni hetkeni, mil ta abikaasa teatab lahutusest ja jätab ta kõigest ilma. Nisha on kindlalt otsustanud oma glamuurse eluviisi juurde naasta. Aga see pole kerge, sest ta on ilma jäänud isegi oma kingadest.

Seda sellepärast, et oma elu madalpunkti jõudnud Sam Kemp võttis spordiklubist kogemata kaasa Nisha koti. Kuid Samil pole aega kadunud spordikoti pärast muretseda – ta on hõivatud iseenda ja oma pere vee peal hoidmisega. Nisha kõrge kontsaga Christian Louboutini kingi jalga proovides valdab teda ootamatu enesekindlus, mis viib ta arusaamisele, et midagi peab muutuma – ja see miski on tema ise.

***

Jojo Moyes, «Kellegi teise kingades». Foto: Raamat

«Pole hullu, kullake. Kolm on veel jäänud,» lausub Ted leebelt.