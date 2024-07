Kuidas end taas elusana tunda?

Lõbu defineerimine on üllatavalt keeruline

Price leiab, et lõbu defineerimine on tegelikult üllatavalt keeruline. Ta selgitab, et Oxfordi inglise keele sõnastik määratleb lõbu «naudingu, lusti või heameeletundena», kuid sõna «lõbu» võib viidata ka asjadele, mida ei peaks tõsiselt võtma (nt «tegin seda vaid lõbu pärast”). «Inglise keeles võib make fun tähendada ka lõbutsemist kellegi arvel, tema narrimist või pilkamist (sõna fun ise tuleneb keskinglise sõnast fon, mis tähendab «kedagi lollitama või lolliks ajama».) Aga on selge, et kellegi lollitamine ei kuulu meie definitsiooni alla lõbust - me räägime kogemustest, mis tunduvad lõbusad kõigi asjasse puutuvate inimeste jaoks. Lisaks leiame veel sõna funny («naljakas»), mis viitab kõigele, mis meid lõbustab või tundub ootamatu või veider.»

Kui otsida internetist sõnadega «kuidas lõbutseda», leiab Price'i sõnul üha uusi tõendeid sellest, kui laiatähenduslikult ja hoolimatult me seda sõna kasutame. CNNi ideede nimestik pakub näiteks «kalkuniprae tegemist», «rohkem magamist» ja «lahkunud lähedastele mälestusaltari valmistamist» ning ka ühe kliimadokfilmi vaatamist. Sarnane nimekiri ajakirjas Real Simple soovitab lõbutsemiseks «rõngassaiu valmistada», «kõigile esimeseks koolipäevaks vahva väljanägemisega vihikuid ja muid koolitarbeid osta» ning – Price vannub, et ta ei mõelnud seda välja - «kaunistada laud tehiskõrvitsatega».

Lõbu tagajärgi on uuritud üsna vähe

Price tõdeb, et võib ju arvata, et selle sõna kasutamise sagedus - ja kogu see kontekstiline taust, kus seda rakendame - on akadeemikute jaoks nagu palderjan kassile, sest neile meeldib vaielda selliste abstraktsete ja uduste mõistete üle nagu «õnn» või «rõõm». Ent tegelikult (vahest seetõttu, et sõna ähmasus ise muudab selle kuidagi tühiseks teemaks) on nad seda suuresti ignoreerinud. «Kõik tuntumad akadeemilised uuringud, mis seonduvad mõneti lõbuga, ei uuri üldse seda, vaid hoopis mängu. Ja ka mängimist uurivad teadlased pole olnud huvitatud lõbu täpsemast defineerimisest,» pajatab ta ja lisab, et kindla definitsiooni puudumine - millele lisandub eeldus, et lõbu pole sedavõrd tõsine teema, et see üldse tähelepanu vääriks - võiks ilmselt seletada seda, miks nii vähesed on üritanud konkreetsemalt uurida lõbu psühholoogilist ja füüsilist mõju.

«2016. aastast pärit artiklis lõbu üldisest kontseptsioonist - üks neist vähestest, mis mul leida õnnestus - kirjutavad autorid, et «üsna vähe on uuritud lõbu tagajärgi». Nad märgivad, et «kui registreid uurida, siis me ei leia sõna «fun» ühestki emotsioone või sotsiaalpsühholoogiat puudutavast õpikust või käsiraamatust, millega me oleme kokku puutunud». Teine selline artikkel tõdeb sama. «Lõbu kohta leidub väga vähesel määral psühholoogiakirjandust,» mainivad autorid, lisades, et «vahetevahel on psühholoogid märkinud, et teatud mõisteid ei kohta psühholoogiauuringutes kunagi». Ka «lõbu» kuulub nende hulka,» räägib Price.