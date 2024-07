Kaja Kallas soovitab häid raamatuid, mis ta möödunud aasta jooksul lugenud on

«Nagu teate, olen tõeliselt suur raamatusõber ja mul on traditsiooniks saanud jagada teiega iga poolaasta tagant enda raamatusoovitusi,» kirjutab Kallas. «Kuna käes on juulikuu, teen seda taaskord. Siin on raamatud, mis mul on alates käesoleva aasta algusest õnnestunud tiheda töö kõrvalt lugeda.»