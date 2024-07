Uus käsiraamat aitab tähenduslikku karjääri planeerida

Raamatus on kirja pandud viimase 15+ aasta isiklik kogemus ning klientidele antud soovitused muutlikel aegadel mittestandartse karjääri kujundamiseks, olgu selleks sportlane, sõdur, kunstnik või jurist, arst või politseinik. Raamatu keskmes on küsimus, kuidas luua endale sobiv elurütm, kus tunda end hästi, nautida väljakutseid, ise luua võimalusi ning tunda ka ebakindluses kontrolli. Raamat ei keskendu rohkema tegemisele või enda katki sooritamisele vaid vastupidi - kuidas saame veidikenegi rahu ja turvatunnet enda ellu, arvestada nii enda kui ka ühiskonna muutustega.

Raamat on sobilik tööturule sisenejatele, neile, kes alles kooli lõpetamas või kes kaaluvad uue karjääri alustamist ning enda professionaalse aga ka igapäeva elu rütmi muutmist. Raamatust saab praktilisi soovitusi inimene, kes pole kunagi karjääri planeerinud, kes on senise elu pikalt tegelenud ühe kindla alaga nagu meditsiin, keskastme juhtimine, õpetaja, ajakirjanik või muu kindla valdkonna ekspert – siis see raamat aitab isikupärastada oma karjääri kujundamist ja teha seda turvaliselt, strateegiliselt ja loovalt. Ja jääda ise vaimselt terveks.