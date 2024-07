Kadrinas esitletakse riigivanem Otto Strandmani elulooraamatut

«9. juulil 1928, see on 96 aastat tagasi astus ametisse Otto Strandmani juhitav valitsus. See oli iseseisva Eesti 19. valitsuse koosseis ja Strandmanile juba teine valitsus juhtida,» ütles riigisekretär Taimar Peterkop. «Tähelepanuväärne on see, et Kadrinast pärit Otto August Strandman suutis majandus- ja põhiseadusliku kriisi ajal hoida valitsust töövõimelisena 584 päeva, see on kauem, kui keegi teine. See on tunnistuseks Otto Strandmani sihikindlusest ja töökusest,» lisas Peterkop.