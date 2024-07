LUGEMISSOOVITUSED 6 vahvat lasteraamatut spordihuvilistele

***

Maria Parr, «Väravavaht ja meri». Foto: Raamat

Maria Parr

Norra keelest tõlkinud Riina Hanso

Kirjastus Eesti Raamat

2018

Kaheteistaastase Lena ja tema naabripoisi Trille elus on murdeline aasta. Uus jalgpallitreener on varasemast vägagi erinev ja muudab treeningu laste jaoks vastumeelseks. Lisaks peab Lena tõestama, et suudab jätkuvalt poiste võistkonnas mängida. Kõik see on siiski üks osa põnevatest seiklustest, millega lapsed kokku puutuvad. Lisaks parve ehitamisele ja matkamisele peavad lapsed toime tulema ka omavahelise sõpruse ja peresuhete muutumisega.

Tegemist on järjega Parri raamatule «Vahvlist südamed», kuid teos on loetav ka iseseisvana.

Mika Keränen, «Fantoomrattur». Foto: Raamat

Mika Keränen

Illustreerinud Marja-Liisa Plats

Kirjastus Keropää

2017

Supilinna salaseltsi raamatusarja üheksandas osas varastatakse Mari emalt kallis käekott, muidugi tuleb salaselts Ramps kokku kutsuda ja asja uurima hakata. Jõutakse rulaparki ning mägiratturite duellile, kus selgub, et ratta seljas ringi kihutav salapärane varas on näpanud rohkemgi käekotte, kui ainult Mari ema oma. Fantoomrattur tuleb maksku mis maksab üles leida ning salaseltsil on selleks tööks täpselt õige lahendus.

Ilmar Tomusk, «Matemaatiline sõber. Uus õpetaja». Foto: Raamat

Ilmar Tomusk

Illustreerinud Urmas Nemvalts

Kirjastus Tammerraamat

2024

Uus kooliaasta on kohe algamas ja Vaabla põhikooli direktor teeb aktusel teatavaks, et koolis alustab tööd uus õpetaja, kes hakkab lastele õpetama nii muusikat kui matemaatikat. Uueks õpetajaks osutub Peetri tulnukast vanaisa, kes astub kooli ette töntsaka vanatädi Laine kehas. Peagi tõestab vanatädi Laine, et tema oskused ei piirdu vaid nootide ja numbritega. Nimelt suudab ta üheksanda klassi noortele edukalt ka teivashüppe alused selgeks teha. Muidugi satub vanatädi Laine veel mitmetesse sekeldustesse, mis tekitab koolidirektoris kahtlust, kas kõik on ikka päris nii nagu pealtnäha paistab.

