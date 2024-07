Suhteekspert: on bioloogiline fakt, et abielutüli avaldab meestele tugevamat mõju kui nende naistele

Tänini reageerib meeste kardiovaskulaarne süsteem sündmustele tugevamini kui naistel ja taastub koormuse järel aeglasemalt. Kui mees ja naine kuulevad järsku väga valju lühikest heli, näiteks plahvatust, hakkab mehe süda väga tõenäoliselt lööma naise omast kiiremini ja see löögisagedus püsib kauem. Seda on näidanud Robert Levensoni ja tema üliõpilase Loren McCarteri uuringud. Sama on täheldatud vererõhu kohta – mehel tõuseb see kõrgemale ja püsib kauem sellel tasemel. Alabama ülikooli psühholoog Dolf Zillmann on kindlaks teinud, et kui meessoost katsealuseid kohelda meelega karmilt ja paluda neil seejärel kakskümmend minutit rahuneda, kerkib nende vererõhk kõrgeks ja jääb püsima, kuni nad saavad omalt poolt samaga vastata. Ent kui samamoodi kohelda naisi, suudavad nood kahekümne minuti jooksul maha rahuneda. (Huvitav on märkida, et naise vererõhk tõuseb sageli uuesti, kui teda survestatakse kätte maksma!) Kuna abielutülid, mis käivitavad valvsuse, on mehele füüsiliselt pingelisemad, pole üllatav, et mehed üritavad neid suurema tõenäosusega vältida kui naised.