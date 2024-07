Lauri Räpp soovitab: lugege seda võrratut raamatut!

Raamatus on ühe kolmeteistaastase Poisi üheksa tegemata tegemist, mis võiksid samahästi olla ka minu või sinu lood. Lood sellest, kuidas üks teismeline avastab sammhaaval täiskasvanute veidrat maailma. Need juhtumused elust enesest on kirja pandud soojuse ja empaatiaga ning keeles, mis ei aegu.

Poisi jutustajahääl tekitab tunde, et kõik ongi tema kirjutatud, ent suurepärase jutuvestmis- ja kirjutamisoskusega täiskasvanu tasemel. Autorid on ideaalselt tabanud ühe teismelise Poisi mõttemaailma. See on kuldaväärt oskus, mis kulub ära igale teismelise lapse vanemale. Olen veendunud, et sellisel moel pole võimalik neid lugusid kirja panna, kui iseendas on see Poiss või Tüdruk kaduma läinud. Anne-Mai ja Janno puhul on päevaselge, et neis on krutskid endiselt alles. Mu meelest peabki ühes õiges täisväärtuslikus täiskasvanus üks lapsemeelne Poiss või Plika alles olema.

Janno Puusepp, Anne-Mai Tevahi, «Tegemata tegemised». Foto: Raamat

«Tegemata tegemised» on raamat, kus on kirjas palju enam kui lehekülgi raamatukaante vahel. Siin on hulgaliselt äratundmisi mu enda lapsepõlvest, mis teeb rõõmu ja kinnitab ühtlasi, et lapsed on ikka samasugused nagu paarkümmend aastat tagasi. Noorus ei ole hukas. Tõesti pole. Kuigi tänaste teismeliste maailmas on pleiss ja mobla, on kõik need kolmeteistaastase noore põhimured ja rõõmud suuresti samad.