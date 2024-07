Reegleid eirav raamat, kus tegelastega toimub kogu aeg midagi üllatavat ja jaburat

Üles on ehitatud mastaapne lugu (arvan, et tegevus toimub umbes 50 aasta jooksul, sest minategelane on alguses laps ja lõpuks üsna vana mees), aga see lugu on üles ehitatud novellidena, või jutustustena (on vist nii, et kui pole tugevat puänti, siis on pigem jutustus, aga puändikas lõpp väärib novelli tiitlit. Siin kaante vahel on mõlemaid.) Selle vormivõttega saab vahepeal mõne tegelase/liini ära unustada ja siis tagasi tuua.

Mulle meeldib ka see julgus, kuidas Vadi eirab siin kaante vahel nn klassikalist POV- (point of view) reeglit. Tavaliselt on ju nii, et kui lugu jutustab minategelane, siis ei näe ta kaugemale oma horisondist, oma kogemustest, näiteks ei saa ta hakata detailselt kirjeldama midagi oma klassikaaslase ja tolle isa kodustseenidest, lausa emma-kumma pähe pugedes ja ta mõtteid lugedes, kuigi teda ennast seal stseenis üldse ei ole. Aga siin raamatus on selline reegel, et vaat saab küll! Jutustaja on küll minategelane ja kohati on ta täiesti tavaline minategelane, kes jutustab omaenese lugu (see on ühe nõrgemaiseloomulise meesterahva lugu, tal on äpuvõitu isa ja ülikorraldav-liigarmastav ema ja hull(ult)-metsik-võitleja vanem õde). Aga siis satub minajutustaja hoogu ja jutustab näiteks stseenidest, mismoodi ta õde teeb remonti ja kakleb töömeestega. Ai, see hull õde oli mu lemmik ja eriti see majaehitamise lugu, tuletas mulle vägagi mind ennast meelde. Või jutustab loo, kuidas ta onu läks koera metsa viima, sest ta oli koera peale armukade... ja mis siis edasi sai. Mitte mingi nipiga ei saa peategelane seda tegelikult ju näha — see on klassikaline eksimus õpikute POV-reegli vastu (olen inglisekeelseid kirjutamisõpikuid natuke lugenud). Selliste stseenide kirjeldamiseks peaks jutustaja olema nn kõikenägev neutraalsus, mitte aga lihast ja verest minategelane. Aga teate, mis. Vahet pole, mis on kusagil õpikute reeglites! Autor loob oma maailma ja oma reeglid ja kannab selle algusest lõpuni välja. Kõige olulisem on loo jutustamise lummus.