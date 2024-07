PÕGENEMINE PRANTSUSMAALE Hetk, mil armastatud kihlatust saab endine kihlatu

Tegemist oli järjekordse väikese torkega, kui Sara oli parasjagu toitlustajatega pulma jaoks vajalikke ettevalmistusi kooskõlastanud. Õelate sõnadega, kuidas Sara on kohutav kontrollifriik, kuidas igal peol on keegi, kes kogu lõbu ära rikub, ja et tavaliselt on see isik Sara. See oli Sarale haiget teinud ja Gavin teadis seda. Kuidagimoodi õnnestus tal alati jätta mulje, et Sara oli igavalt vastutustundlik, samas kui tema oli peo hing.