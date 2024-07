INTRIIGID TÖÖKOHAL «Ilmselge intrigant, isegi kui põhjust ei anna, mõtleb omas peas ikka midagi välja»

**

«See on teie uus kaastöötaja,» tutvustas professor Väärsoo Martat noortele kolleegidele. «Marta on otse Austria tipplaborist saabunud, nii et teil saab koos kindlasti väga põnev olema.»

Tulevased laborikaaslased vaatasid Martat mõningase kõhklusega ja teretasid siis viisakalt vastu.

«Astrid, kas sa näitaksid, palun, Martale, kus te siin laboris miskit hoiate, ja sina, Marta, astu pärast minu kabinetist kindlasti läbi, et paberiasjad üle vaadata.» Juba oligi professor oma ruumi suundumas, jättes mõneliikmelise rühma alluvaid kohmetult laboriseinte vahele uustulnukat uudistama.

Labor oli üllatavalt kaasaegse sisustusega, tundus, et kõik tööks vajalik on olemas. Paistis, et raha on või vähemasti on olnud. Mõningaid aineid tuleb muidugi juurde tellida ja vaadata, kuidas katsevahendeid omavahel kõige mõistlikumalt jagada, aga see on juba jooksev temaatika – liikusid mõtted Marta peas kiirelt ringi.