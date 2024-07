HOLLANDI HUUMOR Sinijärv soovitab: suurepärane autor, suurepärane teos!

No mida raamatut! On see nüüd lastekas või filosoofiline traktaat või sissevaade igaühte ning ei kellessegi? Meenutades vana naljalugu eestlasest ja elevandist, tahaks kangesti terves teoses asendada sõna «siil» sõnaga «eestlane» ning paljud asjad loksuksid paika. Samas võib siili asemele panna ka Sinu või minu või tädi Torontost, ja ikka töötab. Lihtsalt ongi sihuke hästi üldinimlik raamat. Usun ikkagi, et unejuttudeks jagatuna sobib nii hästi noortele kui väga vanadele. Mulle ka, kes ma keskel, passis hüvaste.

Kes iganes on oma mõtetega omaette olnud, sel on siiliraamatu siiliga sarnasi situatsioone ette tulnud. Mõtled ennast omadega krussi, maailm läheb isekeskis vussi, teki ja voodi all on kindel koht, ehk küll isegi omad okkad tunduvad vahel kui oht. Ja lahendust ei paista. Eks lõpuks avanevad ikka uued perspektiivid, kuigi mutkikad on teed, mis nende manu viivad.