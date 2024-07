Neli viisi, kuidas optimism tervisele kasuks tuleb

Rottide immuunsüsteemi uurijad avastasid, et kontrollimatu šoki kogemine nõrgendab immuunsüsteemi. Abituks muutunud rottide verest leitud T-rakud ei paljune enam sama kähku, kui puutuvad kokku spetsiifiliste sissetungijatega, keda peaksid hävitama. Abitute rottide põrnast võetud NK-rakud kaotavad võime tappa sissetungijaid.

Need leiud näitavad, et abitus ei mõjuta üksnes käitumist, vaid jõuab ka raku tasandile ja muudab immuunsüsteemi passiivsemaks. See tähendab, et üks põhjusi, miks Visintaineri abitud rotid kasvajatega ei võidelnud, võis seisneda selles, et abituse kogemus oli nende immuunsüsteemi nõrgendanud.

Kuidas võiks see seostuda seletusstiiliga? Seletusstiil on määrav tegur õpitud abituse taga. Optimistid suudavad abitusele vastu hakata. Nad ei satu ebaedust kuigi kergesti depressiooni. Nad ei anna kergesti alla. Kogu oma elu jooksul on optimistlikul isikul vähem õpitud abituse episoode kui pessimistlikul isikul. Mida vähem kogetakse õpitud abitust, seda paremas seisundis peaks olema immuunsüsteem. Nii et esimene viis, kuidas optimism võib mõjutada su tervist kogu eluea kestel, on abituse takistamine ja seega immuunsüsteemi paremas seisus hoidmine.