KURITEGU KLOOSTRIS «Armas eluvõõras mees. Tänapäeva maailma väljakutsete jaoks lootusetult sobimatu»

Ometi hakkab ta isa Thomase tarkadest nõuannetest ja tagasihoidlikust, ujedast olekust puudust tundma. Juhuslik vaatleja poleks iial aru saanud, et vähenõudlik jumalasulane on märkimisväärse varanduse pärija, aga nii see oli. Egertonide varandus pärines siidist ja jõudis isa Thomaseni läbi omavahel põimunud perekonnafondide, mis välistasid igasuguse kolmandate osapoolte sekkumise, kui ta seda just testamendis ette ei näinud. Vaikival nõusolekul usuti, et St. Cecilia on ainuke pärija ja ükski isa Thomase ülemus polnud iial üritanud sellesse sekkuda ning preestri enda väärikus muutis ta igasuguse ametliku uurimise suhtes immuunseks.