PÖÖRIÖÖ MÜSTEERIUM «Inimesed võivad seal surnud olla. Ilmsüütud inimesed... töötajad... kohalikud!»

Kesköö on peaaegu käes. Mu vahetus on lõppemas. Kõik külalised on ikka veel tervitusjookidega hõivatud, niisiis on baari sisemus tühi. Tõstan klaase kastist riiulitele ja kuulan kõrvaklappidest Rita Orat. Ragbimeeskonna kutid tegid mu muusikamaitse tõttu mu elu põrguks, aga «I’ll Be There» on aidanud mul end läbi tervete mustade nõude ja klaaside mägede künda: Mereklaasist (see on siinse restorani nimi) saabuvate nõude virnadeks ladumine ja kööki tassimine ja loputamine ja siis selle kõige uuesti otsast peale tegemine. Ma nägin köögist välja saadetud toitu, see nägi välja imeline. Aga nüüd meenutab see sea rokaämbri sisu. Mu kõht on tühi, kuid ma ei tunne vähimatki kiusatust endale üht ampsu napsata.