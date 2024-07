«Ma ei magaks siin ka siis, kui keegi mulle selle eest maksaks»

Võtan lonksu, kuna ei tea taas, kuidas saaksin keelduda. Järjekordne piir on ületatud: hästi paned, Eddie. See mekib nii, nagu võiks minu ettekujutustes maitsta süütevedelik. Ma ei oska öelda, kas see on hea, kuid tema tundub rahul olevat, nii et olen täitsa uhke. Ühtlasi näeb see kaunistuseks kasutatud oliiviga igati professionaalne välja.

«Oh, jah. Umbes nii.» Ma ei hakka talle rääkima, et olen pärit siitsamast lähedalt talust, kuna olen juba paari külalist haisu pärast kaebamas kuulnud. Ka töötajad on selle üle naernud – see on üks põhjus, miks ma pole seda maininud ka suuremale osale siinsetest töötajatest.

Väljast kostab mingi heli. Oie. See pole ju see, mida ma arvan? Tunnen, et mu nägu tõmbub veel punasemaks; mul on hea meel, et ruumi valgustus on nii hämar. Mõisas on paljud asjad kõrgtasemel, kuid metsaonnide heliisolatsiooni puhul ei paista see paika pidavat. Veel üks heli: kiljatus ... seejärel ägamine. Oh jumal. Oh ei. Kuskil võrdlemisi lähedal, võib-olla ainult mõne meetri kaugusel, on keegi alustanud väga valju, pornofilmi stiilis seksiga.